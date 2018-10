Oltre 2500 persone alla partenza della seconda Camminata Gialloblu

E’ stata una domenica colorata dal giallo del sole e dal blu delle magliette della seconda Camminata Gialloblu, quella di ieri, 14 ottobre, nel cuore di Verona.

La Camminata Gialloblu è una corsa non competitiva che nasce dalla collaborazione con l’ A.S.D. Ex Calciatori Hellas Verona, gruppo di ex giocatori storicamente impegnato in raccolte fondi a fini benefici.

Sono stati 2512 gli iscritti che sono partiti dallo stadio e hanno colorato la città con un serpentone blu, per una grande giornata di festa dedicata allo sport, alla beneficenza, alla condivisione e alla cultura.

Presenti alla partenza numerosi volti noti e storici dell’Hellas tra cui l’ex medico sociale Roberto Filippini e gli ex calciatori Chicco Guidotti, Sergio Maddé e Pierino Fanna. Proprio quest’ultimo ha sottolineato: «Sono orgoglioso di aver firmato la maglia, è bello vedere tanti tifosi uniti per una giornata insieme».

Ai microfoni di uno speaker d’eccezione, la mitica voce radiofonica delle partite dell’Hellas Roberto Puliero, sono passati anche l’assessore allo Sport e Tempo Libero del Comune di Verona Filippo Rando e l’organizzatore Roberto Speri che ha dichiarato: “Verona è una grande città e manifestazioni come questa la rendono ancora più grande. L’affetto per i colori giallo blu dell’Hellas Verona è tanto grande quanto la grande partecipazione a questa camminata”. Al taglio del nastro presente anche la bellissima Elena Riz, nota Influencer tifosa da sempre dei colori gialloblu.

Due i percorsi che hanno toccato i luoghi più caratteristici di Verona, quelli più belli e conosciuti ma anche angoli suggestivi fuori dai soliti percorsi turistici. La marcia ha celebrato il forte legame tra la città e la sua squadra calcistica ed infatti i tracciati sono stati concepiti in modo da attraversare luoghi significativi nella storia dell’Hellas.

È stato allestito un village alla partenza e all’arrivo con gli stand dei numerosi partner della camminata, Metano Nord, La Grande Mela, Igevo Servizi e poi Fontanara, Riseria Ferron, Acque Veronesi, Phytogarda e Latte Verona.

L’organizzazione dell’evento è stata affidata alla collaborazione tra A.S.D. Ex Calciatori Hellas Verona, con il supporto tecnico dell’agenzia L’Azzurro e di Verona Marathon.