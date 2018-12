L'attivista lgbt Sebastiano Ridolfi candidato alle elezioni di Papà del Gnoco

Ho ufficialmente presentato la candidatura per le elezioni a Papà del Gnoco 2019.

L'annuncio lo ha lanciato sul suo profilo Facebook e subito i suoi contatti hanno assicurato il loro voto e il loro sostegno. Sebastiano Ridolfi punta a diventare il re del prossimo carnevale veronese. Gestore di Bentobox.pro, 36 anni, Ridolfi è noto anche per il suo attivismo in favore della comunità lgbt.

I suoi motti scimmiottano quelli di Donald Trump e, durante uno degli ultimi carnevali, Ridolfi si era travestito proprio come l'attuale presidente degli Stati Uniti.