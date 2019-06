Seat Music Awards. Rap e pop conquistano l'Arena già la prima sera

Hanno preso il via nella serata di martedì 4 giugno i Seat Music Awards, che si tengono all'Arena di Verona anche nella serata del 5, con tanto di diretta su Rai Uno alle 20.30.

Sul palco dell'anfiteatro i nomi più in voga del rap e del pop italiano, presentati da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Davanti al pubblico che ha riempito l'anfiteatro si sono avvicendati Paola Turci, Benji & Fede, Annalisa, i Modà (tornati da due anni di stop), Raf e Tozzi che hanno proposto un medley dei loro successi, poi Enrico Nigiotti, Francesco Renga, Fabrizio Moro, Lo Stato Sociale con Miss Keta e Arisa; a questi sono seguiti Mika, Loredana Bertè, Achille Lauro e Alberto Urso (nel video). Anche i Boomdabash con Alessandra Amoroso hanno dato il proprio contributo, così come Il Volo. Sfilata di Ron e di Fiorella Mannoia con un omaggio al grande Lucio Dalla, e anche Gino Paoli non è voluto mancare con "Una lunga storia d'amore".

Una serie di personaggi uniti dall'emozione che non li ha risparmiati al momento di salire sul prestigioso palco dell'Arena. E mercoledì sera si replica.