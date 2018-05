Salute, finanza e creatività, scuole veronesi premiate in diversi concorsi

Le classi 2aA e 2aC della scuola primaria Mercante di Verona sono due delle dieci classi vincitrici del laboratorio "CreandoSiImpara", lanciato dall'azienda di colori Carioca nel mese di febbraio. Insegnanti e bambini, sono stati chiamati a liberare la propria fantasia in un laboratorio di creatività applicata attraverso lo sviluppo di un progetto individuale in grado di esprimere e interpretare i due temi proposti: Il Mio Marchio Personale o La Mia Casa Ideale.

Entrambe le classi si sono contraddistinte per l'originalità dei progetti presentati per il tema La Mia Casa Ideale. Case realizzate con la tecnica della piegatura, con carta e cartoncino e poi colorate con matite colorate e pennarelli. Se per gli alunni della 2aA la propria casa è immersa nella natura, tra l'arcobaleno fuori dalla finestra, sopra le nuvole, su di un albero o in riva al mare, per gli alunni della 2aC la casa ideale è realizzata con fiori, fogli, dolci appena sfornati, cuori o pois.

La scuola riceverà come premio due School Box di prodotti Carioca.

Ma in questo periodo, diverse scuole veronesi stanno raccogliendo premi in tutta Italia. Si è svolto infatti il Findomestic Camp, una sfida di educazione finanziaria arrivata al termine dal progetto PerCorsi Young, promosso in 783 istituti scolastici. Agli studenti è stato chiesto di immaginare il conto corrente del futuro, per soddisfare le esigenze di giovani laureati e lavoratori e ideare una campagna di comunicazione per promuoverlo. E l'Educandato statale agli Angeli di Verona si è classificato terzo con "Open banking", un progetto premiato per la sua "visione europea, per l'attenzione all’integrazione delle risorse, il senso di cittadinanza e per l'attenzione alla formazione economica come requisito per una corretta gestione delle risorse".

E infine sono state sette le scuole primarie venete premiate oggi, 14 maggio, dalla Regione e dall'Ulss 3 Serenissima al teatro Toniolo di Venezia per il miglior lavoro realizzato con il concorso "Raccontiamo la salute con 5 A". L’iniziativa, alla sua terza edizione, ha coinvolto un migliaio di alunni di 30 scuole primarie delle sette province venete, che hanno visitato fattorie didattiche, sperimentato laboratori di educazione ambientale, artistica e motoria per raccontare le 5 A del benessere (ambiente, alimentazione, agricoltura, attività motoria e arte) e invitare così coetanei e adulti a mangiar sano, adottare corretti stili di vita e seguire le regole-base del benessere fisico e psicologico. Tra i vincitori anche le classi terze della scuola Salgari di San Martino Buon Albergo, che hanno utilizzato le opere d'arte per invitare a consumare frutta fresca per merenda.