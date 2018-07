La scuola di polizia di Peschiera diventerà "Ambasciata della Resilienza"

Il professor Nicolò Mannino, presidente del Parlamento della Legalità Internazionale, domani, 19 luglio, nel giorno in cui ricorre il 26esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, incontrerà i 122 allievi agenti del 202simo corso della scuola di polizia di Peschiera del Garda, arrivati lo scorso 13 giugno, ricordando il giudice Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta. Partendo proprio dal ricordo del sacrificio del giudice e della sua scorta, insieme al direttore della scuola, Gianpaolo Trevisi, vi sarà l'insediamento dell'ambasciata della "resilienza" del Parlamento della Legalità Internazionale.

Un altro presidio del Parlamento della Legalità Internazionale, che dal nord al sud dell'Italia, in diversi luoghi e in diverse realtà, continua a sottolineare il valore della legalità. Un presidio, in questo caso, che si prenderà l'onere e l'onore di insegnare agli allievi poliziotti, ma anche ai tanti studenti, che vengono a visitare la scuola di polizia, l'arte del "saper assorbire un urto, senza rompersi", la capacità di far fronte in maniera positiva ad eventi traumatici.

La cerimonia avrà inizio alle 9.30 nell'Aula Magna della scuola di polizia, alla presenza di tutti gli allievi, di autorità civili e militari del territorio e di parenti delle vittime del dovere. Al termine tutti si recheranno all'ingresso della scuola, dove verrà posizionato un cuscino di fiori davanti alla scultura del maestro Alberto Zucchetta, proprio al centro del Luogo della memoria QS15, che è stato realizzato ispirandosi agli uomini che proteggevano il giudice Falcone, ma che è in realtà dedicato a tutti gli uomini e le donne caduti in servizio e in particolare a tutti coloro che facevano parte di nuclei scorte.