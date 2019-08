Elementari di San Gregorio a Veronella pericolose, il sindaco le chiude

Scuola chiusa e alunni che ricominceranno l'anno scolastico in spazi offerti temporaneamente dalla parrocchia. A questa soluzione è giunta l'amministrazione comunale comunale di Veronella, insediatasi lo scorso maggio dopo la vittoria elettorale del candidato sindaco Loris Rossi. Una soluzione al problema della scuola elementare di San Gregorio, dopo la verifica tecnica eseguita dall'ingegnere Maurizio Pilotto e consegnata al Comune di Veronella lo scorso 29 luglio.

Nelle conclusioni della verifica tecnica si legge che la situazione statica dei controsoffitti è «precaria», tanto che l'ingegner Pilotto consiglia un intervento di messa in sicurezza. Il tecnico, inoltre, ha considerato «improrogabile un intervento di miglioramento sismico, atto a raggiungere lo standard delle norme in vigore». Questo intervento, però, comporterebbe la chiusura della scuola per almeno un anno e non viene giudicato economicamente vantaggioso per il Comune di Veronella, il quale con una spesa simile potrebbe abbattere e ricostruire a norma l'edificio.

Il sindaco Loris Rossi, intanto, ha scritto al prefetto di Verona Donato Cafagna e al presidente della Regione Veneto Luca Zaia per far presente la problematica ed ha chiuso le elementari di San Gregorio. Le classi saranno spostate nella vecchia canonica e negli spazi del centro giovanile, sempre a San Gregorio. La sistemazione sarebbe ottima, anche se necessita di alcuni adeguamenti da compiere prima dell'inizio dell'anno scolastico. Per finanziare questi lavori, che alla fine serviranno anche per avere nei prossimi anni dei migliori locali per la parrocchia, è stato aperto un conto corrente e chi vuole può fare delle donazioni. Il codice Iban è IT 81 R 03069 67684 510753959784.