Bussolengo, ospedale Orlandi: scontro tra l'Ulss 9 e il comitato di cittadini

"Fake news sul pronto soccorso di Bussolengo". Comincia così una comunicazione apparsa nella giornata di venerdì 6 luglio sulla pagina Facebook ufficiale dell'Ulss 9 Sceligera.

Alla luce delle false notizie allarmistiche diffuse sui social network - scrivono dall'Ulss - si ribadisce che a Bussolengo rimane attivo il pronto soccorso secondo programmazione regionale. Vi possono accedere i cittadini con tutte le patologie, la cui gravità sarà stabilita al triage in accesso. Vi accedono inoltre le ambulanze della rete di emergenza urgenza secondo i protocolli stilati con il Suem 118.

Non è chiaro se le "false notizie" a cui si rifesce l'Ulss 9 siano quelle diffuse dal Comitato per la Salvaguardia dell'Ospedale Orlandi di Bussolengo, il quale, sempre tramite Facebook, aveva scritto che pronto soccorso di Bussolengo sarebbe diventato un punto di primo intervento, in seguito all'applicazione delle nuove schede ospedaliere approvate dalla Regione Veneto. Applicazione che sta diventando sempre di più realtà con i trasferimenti dei reparti dall'ospedale di Bussolengo a quello di Villafranca, da poco inaugurato.

Il Comitato non accetta l'accusa di essere un creatore di bufale e replica.