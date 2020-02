Negrar, due scolmatori sul torrente Novare contro gli allagamenti

Il Consorzio di Bonifica Veronese realizzerà due scolmatori sul torrente Novare, dopo i numerosi allagamenti che hanno interessato le campagne e gli abitati di Arbizzano, nel comune di Negrar, durante il nubifragio del settembre 2018.

I lavori sono iniziati a gennaio con la posa di una condotta interrata in località Terminon, come riportato da Anbi Veneto, l'associazione che riunisce i consorzi di bonifica della regione. La condotta interrata devierà le piene del torrente Novare e del Vaio del Ghetto verso il Progno di Negrar, alleggerendone così gli alvei naturali.

Il secondo scolmatore viene invece posizionato in località Novare, nell'area più soggetta agli allagamenti.

Nell'ambito dei lavori, viene inoltre risistemato l'alveo di pietra del torrente e vengono installate una griglia di raccolta ed una tubazione che faccia confluire verso il torrente le acque piovane.

Il costo complessivo degli interventi è di quattro milioni e mezzo di euro e sarà finanziato dalla Regione.