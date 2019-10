Venerdì sciopero generale: i servizi garanti del Comune di Verona e nei trasporti

Scatta domani, venerdì 25 ottobre, lo sciopero generale dei dipendenti pubblici e privati. Per tutta la giornata, fa sapere il Comune di Verona non sarà garantito il regolare funzionamento dei servizi.

Lo sciopero, proclamato OO.SS. CUB Confederazione Unitaria di Base, SGB Sindacato Generale di Base, SI COBAS Sindacato Intercategoriale COBAS, USI-CIT Unione Sindacale Italiana e Cub, coinvolgerà tutti i comparti dell’impiego pubblico e privato.

Saranno comunque garantiti i servizi essenziali di Polizia municipale (piantone comando, portineria municipale, centrale operativa, pronto intervento, ufficiale comando, coordinamento servizi); di ufficiale di Stato Civile per denunce di nascita e morte; di assistenti sociali per nuclei minori ed anziani; di Protezione civile; di personale tecnico e stradini nelle sedi della 1ª e 4ª Circoscrizione.

I musei d’arte e i monumenti resteranno aperti dalle 8.30 alle 14, esclusa la Galleria d’Arte Moderna, che effettuerà l’apertura dalle 15 alle 19. Al Museo di Storia naturale, invece, garantito l’accesso al pubblico solo nelle sale di Stratigrafia, Bolca e Minerali. Infine, la Biblioteca Civica effettuerà apertura dalle 14 alle 19.

AZIENDA TRASPORTI VERONA - Sul priprio sito internet, ATV ha comunicato che lo sciopero aziendale di venerdì, che durerà 24 ore, «è stato proclamato dai sindacati FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e SLM FC, motivato da problematiche inerenti relazioni industriali, questioni salariali e inadempimento accordi sottoscritti».

24 ore durerà anche la protesta aziendale lanciata dal sindacato CUB TRASPORTI, motivata da «problematiche inerenti a questioni salariali, fiscali, orario di lavoro, investimenti pubblici, welfare, rappresentanza nei luoghi di lavoro e diritto allo sciopero, diritti universali, pace, lotta alle disuguaglianze, immigrati».

L'azienda dunque fa sapere che il servizio non sarà garantito in maniera completa per le seguenti fasce orarie.

Per il servizio extraurbano:

Corse in partenza dai capolinea dalle ore 8.46 alle ore 11.45.

Corse in partenza dai capolinea dalle ore 14.46 al termine del servizio.

Per i servizi urbani (compresi tutti i prolungamenti extraurbani - esempio linea 21 per Negrar e S. Giovanni Lupatoto, linea 24 per Caselle di Sommacampagna, etc.):

Corse in partenza dai capolinea dalle ore 9.00 alle ore 11.59.

Corse in partenza dai capolinea dalle ore 15.00 al termine del servizio.

Garantite invece le seguenti fasce orarie.

Per il servizio extraurbano:

Corse in partenza dai capolinea dall'inizio del servizio e fino alle ore 8.45 con proseguimento a destinazione rispettando l'orario pubblicato.

Corse in partenza dai capolinea dalle ore 11.46 e fino alle ore 14.45 con proseguimento a destinazione rispettando l'orario pubblicato.

Per i servizi urbani (compresi tutti i prolungamenti delle linee - esempio linea 21 per Negrar e S. Giovanni Lupatoto, linea 24 per Caselle di Sommacampagna, etc.):

Corse in partenza dai capolinea dall'inizio del servizio e fino alle ore 9.00 con proseguimento a destinazione rispettando l'orario pubblicato.

Corse in partenza dai capolinea dalle ore 12.00 e fino alle ore 14.59 con proseguimento a destinazione rispettando l'orario pubblicato.

Sempre garantiti nella loro completezza: il servizio navetta che dalla stazione di Porta Nuova conduce all'aeroporto Catullo; il servizio di trasporto per il Santuario di Madonna della Corona; i servizi noleggio e conto terzi. Invece la biglietteria e gli altri uffici aperti al pubblico potrebbero in parte aderire allo sciopero.