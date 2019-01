Sciopero del personale Trenitalia in Veneto: previsti possibili disagi

Le segreterie regionali Veneto dei sindacati FILT, FIT, UILT, UGL e FAST hanno proclamato uno sciopero del personale Trenitalia del Veneto, dalle 9 alle 17 di venerdì 18 gennaio.

Sono possibili quindi cancellazioni o variazioni per i treni della lunga percorrenza, mentre per i treni Regionali, in Veneto e nelle regioni limitrofe, potranno verificarsi cancellazioni o variazioni, salvaguardando comunque le relazioni a maggiore traffico viaggiatori.

L’agitazione sindacale, informa Trenitalia, potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Verona usa la nostra Partner App gratuita !