Sciopero sui treni del Veneto: possibili disagi per la giornata di domenica

Dopo quello fissato per il 2 dicembre e poi annullato, al quale dovevano i lavoratori veneti di Trenitalia, un nuovo sciopero è stato annunciati per il fine settimana.

Le segreterie territoriali Venezia e Verona del sindacato ORSA hanno proclamato uno sciopero del personale mobile della Divisione Passeggeri Regionale del Veneto, dalle 9 alle 17 di domenica 16 dicembre.

Disagi possibili quindi per chi si metterà in viaggio sulla linea ferroviaria nella giornata di domenica.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Verona usa la nostra Partner App gratuita !