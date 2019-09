Sciopero globale per il clima, anche a Verona corteo da piazza Bra

L'obiettivo è arrivare ad un numero di partecipanti superiore ai cinquemila che presero parte al primo sciopero per il clima organizzato a Verona, nel marzo scorso. Venerdì prossimo, 27 settembre, il movimento Fridays For Future, nato attorno alla figura di Greta Thunberg, organizzerà la terza manifestazione contro l'inerzia della politica nel contrasto ai cambiamenti climatici ed un corteo è previsto anche a Verona a partire dalle 9.

La partecipazione è aperta a tutti, ma è prevista una massiccia presenza di studenti, visto l'invito del ministro Lorenzo Fioramonti di ritenere valide le giustificazioni di chi salterà la scuola per partecipare allo sciopero globale per il clima. Ma anche i sindacati veronesi si sono schierati al fianco del movimento Fridays For Future, a testimonianza di una lotta che non è solo dei giovani, ma è di tutti.

L'appuntamento per lo sciopero per il clima di venerdì 27 settembre è alle 9 in piazza Bra. Alle 10 partirà il corteo che passerà per via Roma, corso Cavour, lungadige Panvinio, via Garibaldi, via Rosa, corso Sant'Anastasia, vicolo Cavalletto, via Arche Scaligere, piazza Indipendenza, piazza Viviani, via Stella, via Anfiteatro, piazza San Nicolò, via Frattini, via Leoncino, via Tazzoli, stradone Maffei, largo Div. Pasubio, via degli Alpini e quindi ritornerà in piazza Bra, dove si svolgerà una conferenza pubblica dal titolo «Emergenza climatica: cosa è stato fatto e cosa ancora c’è da fare nella città di Verona».