Sciopero Mondiale per il Clima, anche a Verona corteo da piazza Bra

Anche Verona domani, 15 marzo, avrà il suo Sciopero Mondiale Per il Clima. L'evento nel capoluogo scaligero è organizzato da Fridays For Future Verona, la sezione locale di un movimento studentesco che non conosce confini geografici e che è ispirato dalla battaglia della sedicenne svedese, Greta Thunberg. Per chiedere alle più importanti organizzazioni politiche di intervenire con decisione per contrastare i cambiamenti climatici, Greta nell'agosto 2018 decise di non andare a scuola ogni venerdì per sensibilizzare le istituzioni del suo paese. Il suo motto è «Sciopero della Scuola per il Clima». La sua battaglia solitaria è diventata una battaglia planetaria e domani in tantissime città ci sarà questo sciopero degli studenti.

A Verona, il ritrovo sarà alle 9 davanti a Palazzo Barbieri. Alle 10, ci sarà la partenza di un corteo verso Piazza dei Signori e poi ritorno in piazza Bra. Alle 12, nella piazza principale di Verona si alterneranno gli interventi di alcuni esperti come Giovanni Beghini di Isde Medici per l'ambiente, Luciano Butti, professore di diritto dell'ambiente all'università di Padova, e Marco Passigato, mobility manager dell'università di Verona.

Gli organizzatori indosseranno giubbotti catarifrangenti e tutta la manifestazione sarà accompagnata da musica dal vivo.