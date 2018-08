Fondazione Arena, sciopero dei lavoratori. Carmen con un'ora di ritardo

Giovedì 9 agosto alle 19 si svolgerà un presidio dei lavoratori della Fondazione Arena al di fuori dell'anfiteatro di piazza Bra. Una protesta che proseguirà anche durante la rappresentazione in calendario nel festival lirico. La Carmen comincerà, infatti, con un'ora di ritardo. Ad annunciarlo sono stati i sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Fials Cisal e le Rsu, come riportato anche su L'Arena.

Le motivazioni della manifestazione dei lavoratori sono principalmente le scarse garanzie fornite dai vertici di Fondazione Arena sul futuro del principale ente culturale cittadino. Il piano industriale dell'ente è stato commissionato ad esterni, senza il coinvolgimento dei sindacati. I lavoratori vogliono avere un confronto aperto sul contratto integrativo e sull'organico funzionale del teatro e chiedono garanzie sul riconoscimento dei diritti e maggiori tempi per provare e preparare gli spettacoli dei prossimi festival.

Ma come si legge sul quotidiano locale, i problemi non sarebbero solo tra vertici e sindacati. È stata messa in discussione anche la figura della sovrintendente Cecilia Gasdia, tanto che si vocifera di un ipotetico e clamoroso ritorno del passato sovrintendente, Giuliano Polo, l'uomo che insieme a Carlo Fuortes ha traghettato l'ente durante il commissariamento.

Nel frattempo, Fondazione Arena ha pubblicato il bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione della biglietteria attraverso un sistema informatico. Un servizio che verrebbe affidato dal prossimo ottobre e per tre anni.