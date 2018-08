Fondazione Arena, nuovo sciopero e un'altra Carmen inizia in ritardo

Perdurante silenzio della parte datoriale e del sindaco Federico Sboarina, nel suo ruolo di presidente della Fondazione Arena, rispetto agli scioperi indetti sul cartellone areniano e le relative motivazioni.

È ciò che constatano i sindacati Cgil, Uil e Fials, dopo aver manifestato durante il festival lirico. La protesta dei lavoratori di Fondazione Arena si è concretizzata nel ritardo provocato all'inizio della Carmen del 9 agosto; protesta che doveva ripetersi con le stesse modalità e rivendicazioni nello spettacolo del 25 agosto, poi annullato per maltempo. I sindacati allora hanno deciso di scioperare oggi, 28 agosto, facendo iniziare con un'ora di ritardo la Carmen.

Le sigle sindacali chiedono garanzie sul ritorno alla piena attività di Fondazione Arena, attività che era stata ridotta di qualche mensilità dal 2016 per esigenze di bilancio. Ma Cgil, Uil e Fials si rivolgono direttamente al sindaco e chiedono la stesura di un protocollo d'intesa che dia certezze ai dipendenti della fondazione, almeno in quei "temi in cui il presidente-sindaco ha ampia facoltà di intervento", scrivono i sindacati, temi come "i rapporti istituzionali con l'amministrazione comune e i contributi e i rimborsi normati".