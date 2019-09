Dipendenti comunali di Verona in sciopero mercoledì 11 settembre

È stato proclamato per mercoledì prossimo, 11 settembre, lo sciopero generale dei dipendenti comunali di Verona. Per tutta la giornata non sarà garantito il regolare funzionamento dei servizi.

Lo sciopero è stato indetto dall'organizzazione sindacale Cub (Conferenza Unitaria di Base) e coinvolgerà tutti i dipendenti del Comune.

Nella giornata saranno comunque assicurati i servizi essenziali di polizia locale (piantone comando, portineria municipale, centrale operativa, pronto intervento, ufficiale comando, coordinamento servizi); di ufficiale di Stato Civile per denunce di nascita e morte; di assistenti sociali per nuclei minori ed anziani; di protezione civile; di personale tecnico e stradini nelle sedi della terza e settima circoscrizione.

I musei d'arte e i monumenti resteranno aperti dalle 8.30 alle 14, esclusa la Galleria d’Arte Moderna, che effettuerà l'apertura dalle 15 alle 19. Al Museo di Storia naturale, invece, garantito l'accesso al pubblico solo nelle sale di Stratigrafia, Bolca e Minerali. Infine, la Biblioteca Civica effettuerà apertura dalle 14 alle 19.