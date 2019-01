Aeroporto Catullo, è arrivato il giorno dello sciopero dei lavoratori Alpina

A ricordarlo è Shirley Zonni, segretario provinciale Cub trasporti Verona, che nei giorni scorsi aveva annunciato e confermato la protesta dei lavoratori. Nella nuova nota diffusa da Zonni è presente anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Gianluigi Paragone, insieme al quale vengono spiegati i motivi della protesta che si tiene allo scalo aeroportuale scaligero.

Ieri (sabato, ndr) la cub trasporti Verona e Malpensa ha avuto un incontro con il parlamentare Paragone per denunciare queste false cooperative che vengono utilizzate solo per ridurre diritti e salari dei lavoratori.

Lo sciopero si terrà il 28 gennaio 2019 dalle 13 alle 17 con presidio dei lavoratori all'esterno del Catullo.

Ci dispiace per i disagi che subiranno i passeggeri, ma non ci hanno lasciato altra scelta.