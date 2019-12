Aeroporto Catullo, sciopero del personale di terra per venerdì 13 dicembre

Il sindacato di base Cub Trasporti di Verona ha indetto uno sciopero di 24 ore all'aeroporto Catullo per venerdì prossimo, 13 dicembre. Previsti, dunque, disagi dato che ad incrociare le braccia sarà il personale di terra, che protesterà dalle 10 alle 13 davanti all'area «Partenze» dallo scalo scaligero.

«Vogliamo il rispetto delle leggi sull'applicazione del contratto nazionale del lavoro Assohandler - si legge nella nota diffusa da Cub Trasporti Verona - Viene permessa l'applicazione dei più fantasiosi contratti nazionali, con clausole di flessibilità folli, fino al punto di avere fino a tre ore di pausa non pagate su dieci ore di lavoro. E viene permesso lo sfruttamento dei lavoratori più deboli con paghe vergognose di 7 euro lordi l'ora. E poi turni massacranti e sempre meno indennizzati, scarse tutele per le lavoratrici madri e scarsa formazione. Non abbiamo più intenzione di tacere. La nostra professionalità va pagata».