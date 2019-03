Sciopero generale dell'8 marzo, possibili disagi al Catullo e per i bus Atv

Anche il settore dei trasporti sarà interessato dallo sciopero generale indetto per venerdì 8 marzo dalle sigle sindacali di base e autonome. La protesta interesserà l'aeroporto Catullo e gli autobus Atv per tutte le 24 ore di venerdì.

All'aeroporto veronese potrebbero verificarsi rallentamenti nelle consuete procedure di assistenza ai passeggeri e agli aeromobili. Comunque, per informazioni sui propri voli, i cittadini possono contattare la compagnia aerea, il tour operator o l'agenzia di viaggi.

Per il servizio di trasporto pubblico urbano a Verona (compresi tutti i prolungamenti extraurbani delle linee urbane), sono garantite le corse in partenza dai capolinea dalle 6 fino alle 8.59 e dalle 12 fino alle 14.59.

Per il servizio di trasporto pubblico extraurbano in provincia di Verona, sono garantite le corse in partenza dai capolinea dalle 5.45 fino alle 8.45 e dalle 11.45 fino alle 14.45.

Il servizio delle biglietterie potrebbe non essere del tutto garantito.

Atv assicura che saranno regolarmente effettuati il servizio navetta Stazione Verona Porta Nuova - Aeroporto Catullo e i servizi conto terzi (scolastici, speciali, sostitutivi Ferrovie dello Stato, noleggio).