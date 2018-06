Sciopero della Camera Penale di Verona in solidarietà ai colleghi di Bari

Continuano e sono sempre più forti i disagi a Bari, in seguito all'inagibilità del tribunale. L'attività giudiziaria si è dovuta svolgere in una situazione precaria, sotto le tende, e per un periodo indefinito, fino all'ultimo provvedimento del governo centrale che ha sospeso tutti i processi di Bari fino al 30 settembre. Si è cercato così di prendere tempo per trovare una soluzione più stabile, ma questo non semplifica comunque la vita a chi in tribunale ci lavora, come raccontato da BariToday.

Ai colleghi pugliesi, esprime solidarietà l'Unione delle Camere Penali italiane che per protestare contro i disagi vissuti a Bari hanno proclamato uno sciopero di tre giorni, dal 25 al 27 giugno. Astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria a cui aderisce anche la Camera Penale veronese.