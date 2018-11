Trasporti, sciopero dei bus a Verona. E domenica si fermano i treni

Le segreterie regionali venete dei sindacati Filt, Fit, Uilt, Ugl e Fast hanno proclamato uno sciopero di tutto il personale Trenitalia del Veneto, dalle 9 alle 17 di domenica 2 dicembre.

Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni della lunga percorrenza. Per i treni regionali, in Veneto e nelle regioni limitrofe, potranno verificarsi cancellazioni o variazioni. L'agitazione sindacale potrà comportare ulteriori modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Domenica, dunque, si fermano i treni, ma oggi, 30 novembre, dalle 17 alle 21 si fermano gli autobus a Verona per lo sciopero dei lavoratori Atv indetto da Filt, Fit, Uilt, Fast e Faisa. «Abbiamo sempre chiesto che la gara per affidare il trasporto pubblico locale veronese prevedesse un lotto unico, questo per evitare che le sinergie, il miglioramento del servizio e la riduzione dei costi degli ultimi dodici anni venissero miseramente dispersi», questa la motivazione che ha spinto i sindacato alla protesta di oggi. La Provincia di Verona ha, infatti, indetto un bando per l'affidamento del servizio in cui è possibile la divisione in più lotti. Ciò potrebbe comportare che il trasporto pubblico in provincia di Verona potrebbe essere gestito da più aziende diverse. E il servizio così spezzettato sarebbe un male per i sindacati.

Dividere in lotti il servizio - spiegano i sindacati - significa continuare ad alimentare un sistema che penalizza i cittadini in termini di qualità del servizio; rischia di far aumentare le tariffe; scarica sui lavoratori l'onere del servizio in quanto tale e la responsabilità imprenditoriale; peggiorerà la qualità del lavoro per i conducenti, i quali già adesso si vedono costretti a svolgere turni molto gravosi.

La protesta dei lavoratori è indirizzata alla Provincia di Verona, ma anche al Comune. «Se davvero Verona vuole essere una città a forte propensione turistica deve offrire un trasporto adeguato - concludono le sigle sindacali - Se davvero si vuole contrastare l'inquinamento non basta solo il blocco delle automobili».