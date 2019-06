Sciopero nazionale proclamato per domenica: i servizi garantiti da Atv

A seguito dello sciopero aziendale di 4 ore proclamato dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Slm Fc per domenica 23 giugno 2019 - motivato da problematiche inerenti relazioni industriali e questioni salariali - Atv non sarà in grado di garantire in modo completo il servizio.

Ad annunciarlo è la stessa Azienda Trasporti Verona, che ha poi elencato le fasce orarie nelle quali potranno verificarsi disagi.

Per quanto riguarda il servizio extraurbano, non sono garantite le corse in partenza dai capolinea dalle ore 15.46 alle ore 19.45, mentre per i servizi urbani (compresi tutti i prolungamenti extraurbani delle linee urbane) potrebbero creare problemi quelle in partenza dai capolinea dalle ore 16 alle ore 19.59.

Saranno garantite in modo completo invece le corse del servizio extraurbano in partenza dai capolinea dalle ore 05.45 e fino alle ore 15.45 con proseguimento a destinazione rispettando l'orario pubblicato e, per il servizio urbano, quelle in partenza dai capolinea dall'inizio del servizio e fino alle ore 15.59 e corse in partenza dalle ore 20.00 fino al termine del servizio.

L'azienda inoltre ricorda che vengono sempre garantiti nella loro completezza: il servizio navetta dalla stazione di Porta Nuova all'aeroporto Catullo; il servizio di trasporto di andata e ritorno per il Santuario di Madonna della Corona; e il servizio noleggio e conto terzi.