Nel primo giorno di scuola, sciopero in Atv. Possibili disagi al trasporto pubblico

A seguito dello sciopero aziendale di 8 ore proclamato dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Slm Fc e , disgiuntamente, anche da Faisa Cisal, Atv non sarà in grado di garantire in modo completo il servizio di trasporto pubblico nella giornata di domani, 11 settembre, primo giorno di scuola.

I disservizi potrebbero concentrarsi nel servizio extraurbano per le corse in partenza dai capolinea dalle 16.16 e nel servizio urbano per le corse in partenza dai capolinea dalle 16.30.

Atv ricorda che saranno comunque garantiti: il servizio di navetta tra la stazione di Verona Porta Nuova e l'aeroporto Catullo, il servizio di trasporto da e per il santuario della Madonna della Corona e i servizi noleggio e conto terzi.

Per quanto riguarda le biglietterie e gli altri uffici aperti al pubblico, il servizio potrebbe non essere del tutto garantito nell'arco della giornata.