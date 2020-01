Lo sci alpino si mette al servizio della disabilità con il "Progetto Emma"

Il 7 gennaio 2020 parte la 6a edizione del “Progetto Emma”, l’entusiasmante esperienza di approccio all’ambiente montano e alla pratica dello sci alpino per ragazzi diversamente abili dai 6 ai 18 anni.

L’idea é nata nel 2014 sulle piste di Novezza, su iniziativa condivisa tra alcuni operatori sociali dell’ex ULSS 22 e un gruppo di genitori di ragazzini con disabilità, per poi trasferirsi negli anni successivi sulle nevi di Folgaria coinvolgendo le scuole sci Edelweiss di Verona e Scie di Passione di Passo Coe. L’intento è quello di avvicinare bambini con disabilità complesse, psichiche e relazionali alla pratica di uno sport come lo sci, che mette in gioco abilità funzionali e di coordinazione motoria. Un’esperienza di valenza sportiva ed educativa resa possibile grazie alla competenza e passione di maestri di sci e operatori sociali, capaci di tradurre l’insegnamento di schemi motori e competenze sociali attraverso modalità personalizzate, calibrate su ogni singolo giovane atleta.

Lo sci come strumento di crescita, apprendimento e inclusione sociale, condivisa dalla fitta rete di collaborazioni che nel corso degli anni si è ampliata coinvolgendo innanzitutto le scuole che hanno inserito l’iniziativa nel Piano dell’offerta formativa e quindi attribuendole la valenza di attività scolastica a tutti gli effetti. Altro aspetto peculiare che ha reso possibile la riuscita del progetto è l’aggregazione di risorse diverse, dell’ambito pubblico e privato, singole e collegiali, tecniche e volontarie, ciascuna con un ruolo specifico, amministrazioni comunali, partner, fondazioni e associazioni sportive.

Novità del 2020, la partecipazione di un gruppo di sei atleti ai XXXI Giochi Nazionali Invernali Special Olympics che si terranno a Sappada dal 3 al 7 febbraio 2020 insieme a oltre 500 atleti che si sfideranno in diverse specialità sportive. L’esperienza dei 24 giovani atleti si potrà seguire in diretta facebook sulla pagina del TeamSnow4All, nato con il preciso intento di avvicinare atleti con disabilità alla pratica agonistica, in forma aggregata, facilitante e integrata nelle manifestazioni dei vari sci club. Gran finale mercoledì 25 marzo sulle nevi di Passo Coe, insieme ad atleti, famiglie, amici e simpatizzanti per festeggiare l’accessibilità per tutti allo sport, ambito di crescita e di inclusione sociale.