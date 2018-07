Schermi d'Amore torna con una mini edizione estiva al Teatro Romano

Il grande cinema di "Schermi d’Amore" torna a Verona dal 20 agosto, dopo otto anni di pausa, con una speciale anteprima per l'estate 2018 al Teatro Romano.

Nato a Verona nel 1996, per volontà dell'assessore alla cultura Luca Darbi, in sostituzione della Settimana cinematografica internazionale, Schermi d'Amore ha celebrato per quindici anni il cinema romantico e non solo, ospitando artisti del calibro di Roger Corman, Sydney Pollack, Christopher Lee, Vittorio Storaro, Liv Ullmann, Dario Argento e John Boorman, curando retrospettive tematiche, proponendo anteprime esclusive e proiettando oltre mille film.

Quest’estate, con proiezioni fino al 26 agosto, la manifestazione "Schermi d'Amore - il filo ritrovato" presenterà al pubblico sette pellicole in lingua originale con sottotitoli in italiano. Una mini edizione nell'attesa del grande ritorno del festival cinematografico nel febbraio 2019.

L'evento estivo è organizzato dall'associazione Verona Film Festival in collaborazione con il Comune ed il supporto di Agsm, Amia e Bentobox.pro.

Ad inaugurare la rassegna, lunedì 20 agosto, sarà il film "L'età dell'innocenza" di Martin Scorsese in versione restaurata. Il programma prosegue con sei inediti provenienti da Europa, America, Africa e Asia. Martedì 21 agosto sarà proiettata "Daphne", irriverente commedia britannica di Peter Mackie Burns; mercoledì 22 agosto "Bitter Flowers" di Olivier Meys; giovedì 23 agosto "Hedi" di Mohamed Ben Attia; venerdì 24 agosto "Beyond the mountains and hills" di Eran Kolirin; sabato 25 agosto "Columbus" di Kogonada. Chiuderà il festival, nella giornata di domenica 26 agosto, "Le secret de la chambre noire", il primo lavoro in francese del giapponese Kiyoshi Kurosawa.

Tutte le proiezioni avranno inizio alle ore 21. Il prezzo del biglietto per ciascuna proiezione è di 6 euro (4 euro per il ridotto), ma è possibile acquistare un abbonamento, che al costo di 15 euro permette di accedere all'intera rassegna. Le proiezioni sono riservate ai maggiorenni.

Il programma è stato presentato in sala Arazzi dall'assessore alla dultura Francesca Briani e dal direttore artistico del festival Paolo Romano.