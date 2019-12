“Schermi d’amore”, si cercano giurati per la 16ª edizione: come iscriversi

Avere tra i 18 e i 23 anni compresi e amare il cinema. Sono queste le caratteristiche richieste per essere selezionati come uno dei 20 giurati della 16ª edizione di “Schermi d’amore”, in programma tra il 22 e il 28 febbraio del 2020.

Per partecipare è possibile iscriversi fino al 31 gennaio 2020. Coloro che supereranno il test di selezione previsto per venerdì 7 febbraio, oltre che a partecipare ad un corso gratuito di preparazione, avranno anche la possibilità di essere accompagnati da un tutor in tutte le fasi del loro compito, durante il Festival.

Come ricompensa per la partecipazione, i giovani giurati riceveranno un attestato finale e il dizionario dei film “Il Morandini” 2020.

Per informazioni è possibile contattare il Centro audiovisivi della Biblioteca Civica al numero di telefono 045 8079732 oppure consultare il sito del Comune di Verona.