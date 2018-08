Sette film in sette giorni, il "filo ritrovato" del festival "Schermi d'Amore"

Sarà la versione restaurata di "The Age of Innocence" di Martin Scorsese a dare il via domani, 20 agosto, alle 7 proiezioni dell'anteprima estiva di "Schermi d'Amore-Il filo ritrovato". L'ingresso, per la prima serata, è gratuito per chi ritira l'invito all'ufficio del Verona Film Festival, in via Leoncino 6, o al Centro Audiovisivi della Biblioteca Civica.

L'anteprima "Schermi d’Amore-Il filo ritrovato", che si terrà fino al 26 agosto al Teatro Romano, anticipa il ritorno nel 2019 del grande festival cinematografico. Tutti i film, con inizio alle ore 21, saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano.

I biglietti, al prezzo di 6 euro l'intero e 4 euro il ridotto, possono essere acquistati fino al 21 agosto al Box Office di via Pallone, tramite Circuito Geticket, agli Sportelli Unicredit Banca, oppure online sui siti www.geticket.it e www.boxofficelive.it. Nei giorni delle proiezioni i biglietti saranno disponibili anche all’ingresso del Teatro Romano, a partire dalle ore 20. Al costo di 15 euro è possibile acquistare anche l’abbonamento che vale per tutte le proiezioni.

Gli altri film in programma sono: martedì 21 agosto "Daphne" di Peter Mackie Burns; mercoledì 22 agosto "Bitter Flowers" di Olivier Meys; giovedì 23 agosto "Hedi" di Mohamed Ben Attia; venerdì 24 agosto "Beyond the mountains and hills" di Eran Kolirin; sabato 25 agosto "Columbus" di Kogonada; domenica 26 agosto "Le secret de la chambre noire" di Kiyoshi Kurosawa.