Lo scavo archeologico di Negrar conquista persino la BBC e un'eco mondiale

Le immagini dello scavo in un vigneto della Valpolicella nel Comune di Negrar stanno letteralmente impazzando sui social da diverse ore, ma la notizia da noi anticipata ieri è ormai arrivata a fare il giro del mondo. Dopo l'annuncio dell'amministrazione locale che i carotaggi eseguiti nel terreno stanno pian piano portando alla luce quella che pare essere la pavimentazione a mosaico, peraltro piuttosto ben conservata, di un'antica villa romana, ad interessarsi della vicenda è stata persino la BBC che, nella giornata di oggi, vi ha dedicato un articolo dal titolo "Roman mosaic floor found under Italian vineyard".

Le ricerche nella zona sono in corso da ormai molti anni, ma finalmente hanno sortito degli effetti decisamente molto concreti e, come spiegato anche dalla stessa amministrazione comunale di Negrar, ora si tratta di «identificare l'esatta estensione e la esatta collocazione della antica costruzione». Il lavoro necessario prima che il sito archeologico in evoluzione divenga effettivamente visitabile è, evidentemente, piuttosto impegnativo e richiederà tempo e risorse. Di certo, il fatto che persino la BBC ne abbia parlato, costituisce un lustro per il Comune di Negrar di Valpolicella e un segnale benaugurante per il futuro dello scavo.