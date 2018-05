Viaggi formativi all'estero con gli scambi internazionali per i giovani: al via le iscrizioni

Tornano per l’estate 2018, con nuove destinazioni per Belgio, Repubblica Ceca, Germania e Peschiera del Garda, gli Scambi internazionali socio-culturali per giovani veronesi dai 16 ai 19 anni. Le iscrizioni sono aperte dal lunedì 28 maggio fino a mercoledì 6 giugno. I posti disponibili per i tre camp all’estero e per l’incontro multiculturale a Peschiera sono complessivamente 32.

I camp, promossi dall’Assessorato alle Politiche giovanili, si terranno nei seguenti peeriodi: dal 30 giugno al 7 luglio in Belgio, a Bruxelles e nella regione delle Ardenne, con giovani provenienti da Cipro, Italia, Spagna, Romania, Slovenia, Danimarca, Estonia, Olanda, Bulgaria, Turchia, Polonia e Austria. La quota di partecipazione è di 500 euro comprensiva di viaggio, vitto, alloggio e attività formative; dal 15 al 24 luglio in Repubblica Ceca, a Mokrinky nella regione dei Beskidy a circa 60 chilometri dalla città di Frydek-Mistek, con giovani provenienti da Germania, Italia, Spagna, Russia, Romania, Repubblica Ceca, Portogallo, Malta e Francia. La quota di partecipazione è di 520 euro; dal 22 luglio al 2 agosto in Germania, al parco nazionale di Kellenwald sul lago Edersee, con giovani francesi, greci, italiani, cechi, polacchi, portoghesi, russi, spagnoli e tedeschi. La quota di partecipazione è di 540 euro.

A Peschiera, inoltre, dal 21 al 30 luglio, si terrà un incontro multiculturale che accoglierà giovani veronesi e stranieri, provenienti da paesi europei.

Durante l’iniziativa verranno proposti momenti di riflessione e discussione, con workshop incentrati sulla tematica del bullismo, giochi di socializzazione, percorsi culturali ed escursioni naturalistiche, tornei, attività sportive e serate internazionali. La quota di partecipazione, grazie al contributo della Regione Veneto, è ridotta del 50% ed è di 190 euro per 10 giorni di camp.

Per informazioni e per scaricare il modulo di iscrizione consultare il sito internet www.politichegiovanili.comune. verona.it, o telefonare ai numeri 045 8078776 - 045 8078784 – 8078787- Fax 045 8078777. Le domande vanno presentate, entro il 6 giugno, alla Direzione Politiche Educative Scolastiche e Giovanili – Ufficio Scambi Internazionali, in via Ponte Aleardi 15, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30.

«Gli scambi internazionali – spiega l’assessore alle Politiche giovanili Francesca Briani – rappresentano un’occasione formativa importante per i ragazzi che, attraverso esperienze all’estero, hanno l’occasione di entrare in relazione con giovani e culture di nazionalità diverse».