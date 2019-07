AutoBrennero, Scalzotto vicepresidente. E positivi i dati sull'esodo estivo

Il consiglio di amministrazione di Autostrada del Brennero ha nominato come vicepresidente Manuel Scalzotto, il presidente della provincia di Verona. È stato quindi definito il nuovo comitato esecutivo, del quale faranno parte i membri di diritto che sono presidente, vicepresidente e amministratore delegato dell'azienda, oltre ai due amministratori Mattia Palazzi e Richard Amort.

Nel corso della seduta del cda, sono stati inoltre approvati diversi progetti di manutenzione della tratta e si è già proceduto al rinnovo dei servizi di sgombero neve. Il consiglio presieduto da Hartmann Reichhalter ha dato, inoltre, il via libera alla nuova pavimentazione di sei aree di servizio, oltre alla riasfaltatura di alcuni tratti del nastro autostradale. «Mentre la società è pronta ad offrire ai soci tutto il supporto necessario per la trasformazione in in house prodromica al rinnovo della concessione - ha commentato il presidente - non vi è alcun calo di tensione sul fronte della gestione dell’arteria, che continua a puntare all’eccellenza».

E positivi appaiono già i primi dati relativi all'esodo estivo. In una condizione della tratta che resta di saturazione durante i picchi di transito legati al turismo stagionale, le misure adottate da AutoBrennero per garantire la sicurezza e ridurre i disagi dell'utenza hanno dato riscontro positivo: nonostante il traffico in aumento, in particolare nel mese di giugno, le code e gli incidenti diminuiscono. I volumi di traffico dei primi sette mesi del 2019 segnano un ulteriore incremento dello 0,42% e, al 20 luglio 2019, il tasso di incidentalità è sceso al 16,45, con una diminuzione del 5,1% rispetto alla stessa data del 2018.