Il 40° anniversario Scaligera Service

Scaligera Service, società che si occupa di noleggio di attrezzature per il lavoro, compie 40 anni di attività. L’azienda veronese propone a noleggio piattaforme aeree per lavorare in quota in totale sicurezza e noleggio autogru per il sollevamento di materiale pesante. Nata il 02 Giugno del 1978, oggi è gestita dalla famiglia Brunelli presente con quattro soci, Augusto (Amministratore Unico), Mauro, Giuseppe e Fabio, affiancati da un team di 20 dipendenti.

Con oltre 500 articoli disponibili a noleggio, Scaligera Service è presente anche nelle provincie limitrofe, in particolare a Trento e Mantova dove sono presenti due filiali, nate rispettivamente nel 2000 e nel 2006. Nel 2012 ha implementato il servizio inserendo il noleggio generalista, rivolgendosi anche all’utente privato, proponendo attrezzature per la manutenzione del verde, edilizia e ristrutturazioni, gruppi elettrogeni ed elettroutensili. Sabato 02 Giugno Scaligera Service ha voluto condividere una grande festa per il 40°anniversario assieme a clienti, fornitori ed autorità locali.

