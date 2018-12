Caso di scabbia al Carlo Anti di Villafranca subito risolto dalla scuola

Caso di scabbia al Carlo Anti di Villafranca, ieri 4 dicembre. Un caso già risolto, come comunicato dal preside Claudio Pardini a L'Arena. Ha riguardato un solo studente minorenne, ma non è stato necessario sanificare le aule interessate anche se in via precauzionale alcune classi sono state fatte spostare.

Il caso è stato segnalato all'Ulss che ha fornito alla scuola la procedura da seguire. Informazioni poi condivise con i genitori degli studenti della classe, dove si è verificato il caso di scabbia. I possibili contagi con studenti di altre classi è praticamente impossibile. La scabbia infatti si può passare solo tramite un contatto prolungato della pelle.