Vertenza Glaxo. Sboarina con i lavoratori. Zardini: "Ha tutto il mio appoggio"

Ieri, 14 maggio, il sindaco di Verona Federico Sboarina ha raccolto l'appello lanciato dai sindacati, incontrando i rappresentanti dei lavoratori della Glaxo, i quali sono impegnati in una difficile vertenza per difendere il posto di lavoro di oltre 200 dipendenti. La multinazione che ha una sede anche a Verona ha intenzione di vendere una divisione del ramo produzione e questo preoccupa i lavoratori di quella divisione, ma anche tutti gli altri che temono che il piano di riorganizzazione dell'aziende li tagli fuori.

Sboarina ha preso consapevolazza della situazione e si è fatto promotore di un'azione a livello politico ed istituzionale per fare pressione sui vertici aziendale. Un'azione a cui intende dare il suo appoggio anche il deputato veronese del PD Diego Zardini.

Seguo la vicenda da quando ero presidente della commissione lavoro in Provincia di Verona - ha detto Zardini - Ora da parlamentare metto a disposizione ogni esperienza e competenza per sostenere la causa. Mantenere l'azienda a Verona è importante sotto il profilo occupazionale, sono 250 i lavoratori impiegati nello stabilimento. Ma è importante anche per mantenere il distretto del farmaco che ha influenza diretta sulle attività di ricerca, ha rapporti con l'università e un indotto rilevante. Il tipo di attività svolta è dunque di alta qualità e non è facile da sostituire. La proposta del sindaco di mettere insieme competenze, connessioni ed esperienze per salvaguardare questo patrimonio veronese presente in città fin dagli anni Trenta, mi sembra intelligente e farò di tutto perché vada a buon fine.