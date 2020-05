Sboarina: «Assembramenti segnalati a Verona: ci saranno maggiori controlli»

Al punto stampa del 9 maggio, tenuto dal sindaco di Verona, Federico Sboarina, è presente anche il presente della Provincia scaligera Michele Scalzotto, per affrontare il tema "Emergenza controlli mascherine".

«Ieri ho fatto un appello alla responsabilità e alla consapevolezza dei cittadini veronesi - ha detto il primo cittadino -, dicendo che c'è stato un momento in questa emergenza in cui l'arma che avevamo era quella di stare chiusi in casa, e l'abbiamo utilizzata benissimo, un applauso dunque a tutti i cittadini di città e provincia. Ma oggi abbiamo un'altra arma, che ci permette di fare tutto quello che stiamo facendo e che ci permetterà, se la usiamo bene, di ricominciare a vivere la nostra vita sociale. Sappiamo che ristorazione, i bar, gli esercizi commerciali e i negozi non sono ancora aperti, e su questo stiamo continuando ad insistere. Mi sono confrontato con il Prefetto per alcune segnalazioni giunte di assembramenti che si sarebbero verificati in alcune zone della città: ribadisco dunque questo appello alla responsabilità e alla consapevolezza, aggiungendo che qualora il messaggio non dovesse arrivare a tutti, con il prefetto abbiamo stabilito di effettuare controlli in quelle zone più ricettive soprattutto per i giovani nell'ora dell'aperitivo. Ci saranno dunque maggiori controlli, perché non si può stare in 30, 40, 50 persone una vicina all'altra. Se fosse una maratona, saremmo al punto di aver fatto 40-41 chilometro e ora mancano le ultime centinaia di metri, i più difficili. Capisco che c'è voglia di tornare ad una vita di relazione, ma dobbiamo farlo con responsabilità: usando le mascherine, rispettando le misure di sicurezza e senza creare assembramenti. Ci sono persone che se ne fregano o sottovalutano il problema, pensando che la parentesi si sia chiusa: non è così, non dimentichiamo perché eravamo chiusi in casa o i numeri dei ricoverati o dei deceduti. Dove responsabilità e consapevolezza non arrivano, arrivano controlli e sanzioni».

Sboarina ha poi introdotto il presidente della Provincia Scalzotto, parlando degli incontri tra tutti i sindaci veronesi, che potrebbero proseguire anche per organizzare il post-epidemia: «Andare avanti tutti insieme per rilanciare la zona scaligera: chi vuole andare da solo, vada e buona fortuna».

La parola poi è passata a Scalzotto: «Io ho sostanzialmente tre comunicazioni da fare. La prima è quella di ribadire quanto detto dal sindaco: esprimiamo gratitudine e ci complimentiamo con i veronesi per questi due mesi: rispettiamo le regole anche in questa fare. La seconda è che in questo momento di difficoltà la malavita potrebbe approfittarne: l'appello alla cittadinanza dunque è di rivolgersi alle istituzioni e dare queste segnalazioni. La terza è quella che mi dà più soddisfazione: posso confermare che tutti i 98 sindaci stanno ragionando su quali iniziative concrete portare per aiutare cittadini e categorie commerciali».

L'ANNUNCIO DI SBOARINA - Il microfono poi è stato ripreso da Sboarina per un ultimo annuncio. «C'è una chicca finale. Siamo pronti per riaccendere l'Arena con l'inizio del mese di agosto per un'edizione straordinaria. Ma adesso abbiamo la necessità di ricollocare la nostra città su quei palcoscenici internazionali su cui è stata fino a due mesi fa. Qualcuno forse se n'è accorto, ma da ieri l'Arena si è lievemente riaccesa in un modo molto bello. Oggi arriverà il vincitore del Festival di Sanremo, Diodato, che farà una registrazione all'interno di un'Arena stupenda che andrà su un palcoscenico internazionale, ma non posso dire di più. La vedranno svariate persone in giro per il mondo».