Traforo delle Torricelle, Sboarina rilancia: "Si farà e costerà molto meno"

L'annuncio è arrivato nell'ultima mezz'ora della trasmissione "Diretta Verona" andata in onda ieri sera, 14 giugno, su TeleArena. L'argomento della puntata era quello di fare un bilancio del primo anno da sindaco di Federico Sboarina, il quale in studio ha risposto alle domande dei giornalisti presenti.

Sboarina ha combattuto contro l'immagine di chi lo dipinge come un sindaco demolitore e cioè capace finora solo di bloccare alcuni progetti portati avanti dalle precedenti amministrazioni di Flavio Tosi. E il primo cittadino ha usato una metafora ambientale. "Se devi far crescere una foresta e ti ritrovi un campo che è da ripulire prima di essere rizzollato e seminato - ha dichiarato Sboarina a Diretta Verona - è evidente che nel primo anno l'operazione che devi fare è quella di togliere tutto quello in campagna elettorale avevamo detto che non funzionava. Io sapevo che avrei trovato questo tipo di terreno e stiamo facendo esattamente quello che avevamo promesso".

Il primo cittadino ha fatto l'esempio dell'Arsenale, con il vecchio project financing che è stato bloccato e con i primi lavori che sono già stati fatti e ai quali ne seguiranno altri. Ma ci sono anche altre due opere di cui Sboarina ha parlato: il filobus e soprattutto il traforo delle Torricelle. Sul traforo, Sboarina ha esordito dicendo che il progetto tosiano era morto già tre anni e ora sta vivendo gli ultimi strascichi giudiziari. E sul passaggio a nord di Verona "abbia già iniziato a valutare la possibilità di realizzare un'opera che sia più ad uso urbano - ha detto il sindaco - quindi con minore impatto ambientale, che possa servire meglio i quartieri ad est e ad ovest della città e con un costo nettamente inferiore, tenendo conto fermi in A4 ci sono sempre 53 milioni di euro disponibili per questo tipo di intervento". Un traforo ridotto, dunque, e che potrebbe venire a costare anche dieci volte di meno rispetto al progetto precedente. Sul filobus, infine, Sboarina ha dichiarato che il mezzo sarà completamente elettrico e che la data prevedibile per il via al filobus sarà nel febbraio del 2022. "E sugli alberi tagliati in viale Piave per i lavori propedeutici alle sottostrutture del filobus, abbiamo cercato soluzioni alternative, ma non ce n'erano - ha detto il primo cittadino - Mi hanno però assicurato che a settembre verranno piantumati ripiantumati altri alberi".