Bilancio di Verona approvato, Sboarina: «Sarà un anno di grandi lavori»

Sociale, cultura e turismo, ordine pubblico e sicurezza, opere pubbliche. Tutti i progetti per il 2019 prendono forma e sostanza economica con l'approvazione del consiglio comunale del bilancio previsionale di Verona.

Il 2019 è l’anno delle opere pubbliche, finanziate per 27 milioni di euro, una cifra quasi triplicata rispetto agli stanziamenti storici in conto capitale. Inoltre, nel programma triennale d'investimento, crescono le risorse a favore dei quattro settori principali del programma di mandato del sindaco Federico Sboarina: sociale, cultura e turismo, ordine pubblico e sicurezza. Ci sono 8 milioni in più, per una spesa 2019 pari 317 milioni di euro (309 nel 2018), dei quali: 3 milioni a favore di nuovi progetti di sostegno e aiuto sociale; 1 milione 900mila per iniziative di sviluppo e rilancio di cultura e turismo; 1 milione e 600, per sicurezza territorio e tutela ordine pubblico.

Il 2019 sarà un anno di grandi lavori - ha commentato il sindaco Federico Sboarina - Cominciamo subito a spendere le tante risorse per i molti cantieri da fare quest'anno. Abbiamo dato l'avvio, come mai prima, ad uno straordinario programma di interventi a favore della città, con 27 milioni di opere pubbliche che non si vedevano da anni. Questo bilancio è una chiara fotografia dei progetti dell'amministrazione e la realizzazione delle promesse fate ai veronesi, come centro, quartieri, giardini, immobili pubblici, musei e arte. Dopo un anno di lavoro per la costruzione di solide fondamenta su cui operare, come promesso, entriamo con il 2019 nella fase operativa della "Grande Verona" che puntiamo a realizzare.

«Il bilancio è stato approvato con un mese d'anticipo rispetto alla scadenza di legge - ha precisato l'assessore Francesca Toffali - Un risultato frutto di un importante lavoro di mediazione e dialogo, portati avanti con tutte le forse politiche presenti in consiglio. È così possibile, già dalla prossima settimana, dare avvio ai finanziamenti dei primi interventi in conto corrente previsti dall'amministrazione. Ricordo che nel 2019 sono previsti 8 milioni in più di investimenti a favore di sociale, cultura e turismo, ordine pubblico e sicurezza. Risorse importanti frutto di una gestione acculata delle risorse, che ha portato all’estinzione anticipata di mutui per complessivi 9 milioni 700mila euro e ad un risparmio della spesa per interessi passivi pari a un milione 200mila euro».

Fra i principali interventi che troveranno avvio nel 2019: lavori di manutenzione strade e marciapiedi per 5 milioni di euro; ripristino di Ponte Nuovo per 3 milioni e 300mila euro; mobilità urbana (acquisto nuovi mezzi e attrezzature info-mobility) per 5 milioni e 500mila euro, co-finanziati con contributi europei; nuova segnaletica e cartellonistica stradale per 1 milioni e 200mila euro; riqualificazione asilo notturno Camploy per 1 milione e 400mila euro; sistemazione scuola Santa Lucia, in via Elisabetta, per 66mila euro. All’Arsenale, inoltre, il 2019 vedrà l’avvio dei cantieri per la sua riqualificazione. Collegati alla delibera di bilancio 861 emendamenti, dei quali 809 dichiarati ammissibili dagli uffici. Accolti dall’assessore Toffali 202 emendamenti. Ritirati dai proponenti 503.