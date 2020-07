Il sindaco Sboarina: «Il progetto del nuovo stadio sta andando avanti»

«Il progetto del nuovo stadio sta andando avanti. Le grandi opere a Verona non si devono fermare. Soprattutto adesso che l’economia deve ripartire».

A dirlo è il primo cittadini di Verona, Federico Sboarina, con un post sulla pagina Facebook Sboarina sindaco.

«Nei giorni scorsi, videoconferenza con i promotori per gli aggiornamenti dopo il lockdown.

In collegamento tutti i proponenti e il presidente del Credito sportivo Andrea Abodi. Tutti operativi ognuno per la propria competenza».

