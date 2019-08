Sboarina incontro i genitori della piccola Lucy. «Un grande esempio»

Questa mattina, 7 agosto, il sindaco di Verona Federico Sboarina ha incontrato Gianluca Anselmi e Anna Benedetti, genitori della piccola Lucy.

Lucy è una bambina di 10 anni, affetta dalla sindrome di Danny-Walker e dalla sindrome di Down. E nei primi tre mesi della sua vita si è dovuta sottoporre a tre interventi chirurgici. I suoi genitori hanno deciso di raccontare la storia della loro famiglia in un video concerto-testimonianza, dal titolo «Il mondo di Lucy», portato in scena in tutta Italia e all'estero. E per condividere con tutti il loro messaggio di speranza, hanno creato anche un sito visitato ogni anno da migliaia di utenti.

Non conoscevo personalmente questa famiglia, ma ho voluto incontrarla - ha raccontato Sboarina - Ho chiesto un appuntamento perché ho visto in loro due persone serene e forti, e per me è un grande esempio da cui tutti abbiamo qualcosa da imparare. Sono genitori che accompagnano la loro straordinaria figlia, come dovrebbe farebbe qualsiasi genitore, pieni di amore e con uno sguardo positivo verso il futuro. È questo ciò che mi ha colpito: ci sono le giuste preoccupazioni, ma c'è soprattutto la positività di chi sa guardare oltre le difficoltà del momento e godere di ciò che la vita ti sa dare.

All'incontro di questa mattina erano presenti anche i consiglieri comunali Vito Comencini e Alberto Zelger.