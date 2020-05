Indagine epidemiologica, Sboarina: «95% dei veronesi salvati dalle restrizioni»

Al consueto punto stampa delle 12.30 tenuto dal sindaco di Verona, Federico Sboarina, erano presenti il dottor Carlo Pomari responsabile del Servizio di Pneumologia dell'Ospedale Sacro Cuore di Negrar, Massimo Guerriero, biostatistico, il professor Albino Poli ordinario di Igiene dell’università di Verona, il dottor Claudio Micheletto direttore dell’Uoc di Pneumologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata e la dottoressa Denise Signorelli direttore sanitario dell’Ulss 9.

RIAPERTURA - «Ieri sera, anche se non sono ancora state firmate dal Premier, sono state condivise le linee di indirizzo per la riapertura delle attività», è stato questo l'argomento d'esordio del primo cittadino, che successivamente ha affrontato il tema dei primi risultati dell'indagine epidemiologica.

«Le abbiamo aspettate per tanti giorni, anche io stesso lo avevo sollecitato, ma sono arrivate queste linee guida. Oramai siamo in prossimità alla riapertura e non si sapeva ancora come. Tra l'altro giravano delle bozze dell'Inail abbastanza preoccupanti, perché sembravano rendere impossibile la ripresa: di massima invece le richieste avanzate dalla categorie sono state recepite: il giorno 18 inzierà dunque la vera fase 2».

«Prima ci sarà la possibilità di aprire le frontiere, prima potremmo vedere la nostra città come la conosciamo - ha proseguito il sindaco -. Su questo stiamo lavorando sulla parte di nostra competenza: sul progetto di allargamento dei plateatici, la decisione finale la prenderemo lunedì mattina per essere allineati con l'inizio del 18: sono delle linee guida che sono già stabilite. Prorogata di un'altra settimana la gratuità degli stalli blu e gli orari allargati per la Ztl».

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA - «Vi do tre numeri: 95% sono i veronesi salvati grazie ai provvedimenti restrittivi presi nelle scorse settimane, 10500 sono i positivi asintomatici che si sono negativizzati, 1500 sono i veronesi oggi positivi e asintomatici. 1500 non vuol dire che siamo a zero, quindi ribadisco l'importanza dell'uso delle mascherine, delle distanze interpersonali».

«Io enfatizzerei due concetti importanti - ha detto il dottor Pomari -. Siamo stati bravi perché abbiamo ridotto al minimo la potenzialità del virus e la popolazione potenzialmente infettante, però sono infettanti. Se asintomatici non sanno di poter infettare, ciò significa che se non prendiamo le dovute precazioni si offre una possibilità di ripresa alla malattia».