Sboarina: «Filobus, situazione cambiata: nuove valutazioni con il ministero»

Nell'ormai consueto punto stampa streaming, il sindaco di Verona ha illustrato le ultime novità sulla questione filobus.

«Ieri pomeriggio ho avuto un incontro con la ministra delle Infrastrutture De Micheli, presente anche l'onorevole Rotta che ringrazio. Si è parlato di trasporto pubblico: questa pandemia ha avuto un impatto fortissimo anche sulle aziende che si occupano della realizzazione del filobus. Inoltre ora ci sono evidenti criticità sul numero di passeggeri che si possono trasportare: il trasporto di massa dunque in futuro potrebbe non essere più tale, come mostrano gli incentivi di di questi tempi a veicoli alternativi. Tutto questo ha provocato una situazione completamente diversa rispetto a quella del 22 febbraio, ma questo è un progetto che parte da lontano, avendo ereditato dall'amministrazione Tosi una situazione in cui non si poteva tornare indietro.

Viste le attuali criticità, quest'opera è ancora utile? Quindi ho chiesto l'incontro con il ministro. Nei prossimo giorni ci saranno ulteriori incontri tra tecnici. Una volta che si saranno confontati sugli scenari futuri, nessuno escluso, faremo le nostre valutazioni. Prima l'unica opzione era quella di andare avanti, oggi le condizioni sono diverse».

La parola poi è passata al vicesindaco Zanotto, che ha parlato di un intervento per il dormitorio Camploy: «Vi parlo di un progetto che è stato approvato in giunta, che prevede un finanziamento importante della comunità europea nell'ambito degli interventi di riqualificazione dell'asilo notturno Camploy: abbiamo somme a disposizione che abbiamo impiegato per uno studio di fattibilità ed un progetto che è stato approvato, ad un costo di un milione e 348 mila euro, e che servirà ad apportare quelle modifiche sostanziali a quell'edificio storico che si trova in via Campofiore e che oggi ospita il dormitorio notturno per persone in difficoltà. Il progetto, che ha una finalità sociale, non prevede solamente un'implementazione di tipo cantieristico, ma è un miglioramento anche dal punto di vista delle condizioni sociali del territorio. L'obiettivo è riconsegnare alla città un "nuovo" asilo notturno Camploy entro la fine del 2021».