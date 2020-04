La diretta del sindaco Sboarina: «Non è tutto finito. Controlli stringenti in questi 2 giorni»

«Stesso schema di controlli approntati per Pasqua e Pasquetta per queste due giornate di festa in arrivo. Controlli molto stringenti per Verona e provincia, con la disponiblità dell'elicottero dei carabinieri.

Stiamo vedendo in questi giorni che i numeri dei controlli hanno visto un aumento delle persone che sono state sanzionate. Sono numeri ancora abbastanza contenuti: 371 controlli, 13 persone sanzionate, 2 denunciate per altri reati, 172 esercizi controllati, 2 sanzionati. Cerchiamo di avere buon senso e responsabilità. Stiamo uscendo da una situazione difficile ma non ne siamo usciti».

Ha iniziato così, l'oramai consueto punto stampa giornaliero, il sindaco di Verona, Federico Sboarina, che poi ha detto la sua sulle celebrazioni per la Festa della Liberazione, alle quali è stata concessa la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni partigiane e combattentistiche.

«Tutto quello che è successo in questi giorni io lo ritengo inaccettabile. Queste circolari e controcircolari, che prima dicono una cosa e poi sotto pressioni politiche di un certo tipo smentiscono quello detto in precedenza. Ritengo sia inaccettabile perché ci è stato impedito veramente di fare tanto, abbiamo fatto tutti dei grandissimi sacrifici e in ragione della situazione di emergenza sanitaria, non sono state celebrate nessun tipo di cerimonie: civili, religiose, matrimoni, funerali. Non so se ve l'avevo detto ieri: mi è arrivata la comunicazione di un parente che ci chiedeva se la bara del compianto era arrivata a Verona. Perché verosimilmente non aveva avuto la possibilità di dare l'estremo saluto al proprio caro e probabilmente non sapeva neanche dove era stato cremato. Questo per dire che la cerimonia di domani, la deposizione della corona, è diventata una rincorsa al dover essere presenti, per fare vedere che si è lì. Io ritengo sia inaccettabile, perché in un momento di questo tipo e in un contesto in cui si è chiesto a tutti di stare a casa, di non portare l'estremo saluto ad un congiunto, credo sarebbe stata una grande cosa, nei confronti di tutti, che ci fosse stata la deposizione della corona da parte del prefetto e del sindaco. Sarebbe stata l'esemplificazione forte della giornata di domani, tutto questo purtroppo non è successo, perché siamo in Italia e da lì si è sviluppata una serie di richieste, probabilmente di pressioni politiche, che io ritengo altrettanto inaccettabili. Ci è stato impedito di andare alla Messa di Pasqua, ci è stato impedito tanto, ci è stato impedito quasi tutto, e la rappresentazione della deposizione della corona era dal mio punto di vista sufficiente a simboleggiare la festività».