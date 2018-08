Fondazione Arena, Sboarina: "Chi non lavora di squadra è fuorigioco"

Da più parti era stato chiesto il suo intervento e il sindaco di Verona Federico Sboarina è intervenuto, intanto a parole.

Il nostro progetto di rilancio della Fondazione poggia su vari elementi, fra cui la gestione manageriale nelle mani di una squadra che ha all'interno eccellenze con competenze artistiche e quelle più squisitamente manageriali. Apprendo di una lettera, il cui contenuto mi deve essere spiegato in ogni dettaglio, per questo ho immediatamente convocato i quattro interessati, che vedrò molto presto, per convocare poi un Consiglio di Indirizzo d'urgenza.

Dunque Sboarina ha annunciato quello che farà dopo aver appreso della lettera inviata da tre dirigenti di Fondazione Arena (il direttore generale Gianfranco De Cesaris, il direttore amministrativo Andrea Delaini e la direttrice delle risorse umane Francesca Tartarotti) alla sovrintendente Cecilia Gasdia. In questa missiva, i manager hanno in sostanza espresso il loro malcontento, perché le decisioni della Gasdia venivano prese senza un adeguato coinvolgimento del management e con scarsa considerazione dei limiti di bilancio. Quello che farà Sboarina sarà convocare De Cesaris, Delaini, Tartarotti e Gasdia per un chiarimento sui contenuti della lettera e poi si riunirà il Consigli di Indirizzo di Fondazione Arena.