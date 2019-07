Verona celebra i 50 anni dallo sbarco sulla Luna con una mostra interattiva

Una mostra per ricordare i 50 anni dal primo sbarco sulla Luna. Fino al 31 agosto, in Biblioteca Civica, un’esposizione interattiva celebrerà uno dei più grandi avvenimenti della storia.

Ricco anche il programma degli eventi collaterali realizzati dal Circolo Astrofili Veronesi. Si parte mercoledì 17 luglio con l’osservazione del sole, dalle 10 alle 16 davanti all’ingresso della biblioteca (iniziativa che si ripeterà il 21 agosto). Due le conferenze già in calendario: mercoledì 31 luglio, alle 17, ‘Le prove: siamo andati sulla Luna’ con il professor Ruben Farinelli; il 21 agosto ‘Luna tra curiosità e sorprese’, insieme al dottor Guido Rocca.

Un vero e proprio planetario sarà allestito in sala Nervi nelle giornate del 24 luglio e del 28 agosto. Sette gli appuntamenti giornalieri, uno ad ogni ora dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, per i quali è necessaria la prenotazione via e-mail all’indirizzo info@astrofiliveronesi.it.

Mercoledì 7 agosto, in sala Nervi, ‘Astronomia da toccare’, attività per adulti e bambini non vedenti e ipovedenti, ma anche esposizione di meteoriti, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Tutti con gli occhi all’insù verso la luna venerdì 9 agosto, in piazza Bra, dalle 21 alle 24.

La mostra e le attività sono ad ingresso gratuito. Ulteriori informazioni sul sito www.astrofiliveronesi.it.