Saval, case Ater e Agec: «Ripristinare sicurezza e decoro nello stabile»

«Non c’è soltanto il disagio di una signora con un passato burrascoso e un presente di disagio e di amicizie moleste al condominio Ater di via Maddalena al Saval, ci sono anche e soprattutto condizioni abitative proibitive e incompatibili con una città civile e moderna come vuol essere Verona: crepe nei muri, infiltrazioni d’acqua, riscaldamento non funzionante in almeno metà delle unità abitative, ringhiere dei balconi pericolanti, spazi condominiali esterni senza alcun tipo di illuminazione che dopo il tramonto diventano ricettacolo di spaccio e probabilmente anche di prostituzione».

Inzia così la nota diffusa dal Partito Democratico di Verona, dopo la visita eseguita lunedì dal capogruppo comunale Federico Benini, andato in sopralluogo al condomino con l'accompagnamento del presidente Ater Enrico Corsi.

Ringrazio il presidente Corsi che mi ha voluto accompagnare di persona in questa visita con la quale volevo rendermi conto di persona della situazione. Al di là del singolo caso di disagio, di cui i vertici Ater si stanno occupando per affidarlo a cure specialistiche, è urgente un intervento di ripristino delle condizioni minime di sicurezza e di decoro dello stabile, e anche sotto questo di vista il presidente Corsi ha assicurato che si metterà mano a tutte le criticità.