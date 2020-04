Il cielo sopra Verona costellato d'innumerevoli puntini luminosi: ecco la spiegazione

Un vero spettacolo luminoso si è verificato nella serata di ieri, venerdì 17 aprile, intorno alle 21.30, nei cieli del centro-nord Italia ed è stato visibile anche in terra veronese. In molti hanno infatti potuto notare i tantissimi puntini luminosi che si muovevano, come fossero stelle in movimento, seguendo una precisa traiettoria, procedendo in linea l'uno di seguito all'altro da sud-ovest verso nord-est.

Non si tratta di Ufo o altre fantomatiche spiegazioni, ma dei satelliti di Starlink, un progetto di connessione Internet sviluppato dal produttore aerospaziale americano SpaceX e basato sul dispiegamento di una costellazione di diverse migliaia di satelliti per telecomunicazioni, posizionati in un'orbita terrestre relativamente bassa. I satelliti dovrebbero essere visibili anche questa sera, sabato 18 aprile, quando è previsto un nuovo lancio ravvicinato. Tutti pronti, dunque, alla finestra e rigorosamente con il naso all'insù.