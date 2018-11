Saporé in finale nella sfida solidale tra i migliori panettoni del Veneto

Torna domenica 2 dicembre Panetthòn, la sfida solidale che premia i migliori panettoni classici del Veneto. Il concorso, nato 9 anni fa da un'idea di Daniele Gaudioso, giornalista gourmet e collaboratore della guida ristoranti del Gambero Rosso.

Al fianco di Gaudioso e degli altri organizzatori, una giuria tecnica di giornalisti ed esperti del settore selezionerà i dodici panettoni che si sfideranno nella finale di domenica dalle 15.45 al ristorante Om ad Abano Terme. Nel corso della serata conclusiva, alle degustazioni parteciperà anche il pubblico che sarà chiamato a esprimere il proprio giudizio per decretare i vincitori.

In gara solo panettoni classici con uvetta e canditi lavorati senza l'utilizzo di emulsionanti e prodotti con materie prima di alta qualità. In questi giorni si stanno svolgendo le semifinali con le sfide tra le otto province venete. Le prime tre pasticcerie di ogni semifinale accederanno alla finale. A I Tigli di San Bonifacio si sono sfidati i panettoni dei pasticceri di Verona e Vicenza. Sul podio sono giunte le pasticcerie Il Chiosco di Lonigo e Olivieri di Arzignano, ma il panettone più buono è stato quello di Saporé di San Martino Buon Albergo.

Panetthòn è un evento solidale e sostiene la onlus padovana Amici di Adamitullo e l'associazione di volontariato Co-meta. Parte del ricavato delle semifinali sarà devoluto a Co-meta per la realizzazione di un centro per bambini malnutriti a Korsimoro, in Burkina Faso. L'importo totale raccolto nel corso della serata finale andrà a sostegno del progetto di Amici di Adamitullo per garantire la formazione scolastica all'interno della Missione Salesiana dei bambini etiopi di Adamitullo, piccolo paese a tre ore da Addis Abeba.