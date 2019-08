“Santa Lucia sotto le stelle” accende il sabato del quartiere di Verona

Una serata per riscoprire, valorizzare e far vivere fino a tardi il quartiere di Santa Lucia. Si chiama “Santa Lucia sotto le stelle” e propone, per sabato prossimo 24 agosto, una serie di eventi che coinvolgeranno lo storico rione cittadino. Dalle 18.30 a mezzanotte, il centro della festa sarà piazza Martiri d’Istria e Dalmazia: lì saranno allestiti una trentina di stand, gonfiabili e tappeti elastici per bambini, punti ristoro e un palco che offrirà musica dal vivo durante tutta la serata. Saranno presenti anche le associazioni attive nel quartiere, che avranno così la possibilità di farsi conoscere, mentre gli esercizi di Santa Lucia contribuiranno ad “allargare” la festa anche nelle vie limitrofe.

L’iniziativa è stata presentata, mercoledì mattina a palazzo Barbieri, dagli assessori al Decentramento Marco Padovani e al Commercio Nicolò Zavarise, dal vicepresidente di Amia Alberto Padovani e dal presidente della Pro Loco di Verona Marco Rigo con il consigliere Massimiliano Graziani.

«Questa serata speciale – ha detto l’assessore Padovani – fa parte di un ampio programma di eventi che l’Amministrazione, in collaborazione con la Pro Loco, sta realizzando in tutti i quartieri. Sono appuntamenti che piacciono molto ai residenti e alle famiglie e che fanno vivere serate di festa all’intera comunità perché sanno animare la vita dei rioni e permettono alla gente di frequentare le piazze, di stare insieme e di passare alcune ore di svago».

«Coinvolgere i commercianti in queste iniziative – ha detto l’assessore Zavarise – significa dare un valore aggiunto alla manifestazione. Siamo abituati a vedere questo tipo di eventi in centro. Invece, il nostro obiettivo è rovesciare quest’ottica per far vivere appieno i quartieri, anche grazie al supporto delle attività economiche. I negozi e gli esercizi sono, ogni giorno, i veri punti di riferimento delle nostre circoscrizioni, ne rappresentano la storia e, anche durante queste serate, sanno essere tra i protagonisti della festa».

«La nostra idea – ha detto Rigo – è quella di far riscoprire ai cittadini le piazze, i luoghi da vivere e i monumenti della città. In particolare puntiamo a sostenere le associazioni del territorio in modo che si impegnino ad organizzare, a loro volta, eventi e momenti d’incontro aperti a tutti».