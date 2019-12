Santa Lucia distribuisce doni in Bra, Zavarise: «Buona la prima, la tradizione vince sempre»

Grande successo venerdì pomeriggio in piazza Bra per l’arrivo di Santa Lucia tra i banchetti del mercatino della rassegna a lei dedicata. Accompagnata dal fido Gastaldo e dall’asinello, infatti, la Santa preferita dai bambini veronesi è intervenuta nel salotto buono della città dispensando felicità e i tradizionali dolcetti a grandi e piccini. L’evento, organizzato da Confesercenti in collaborazione con il Comune di Verona, ha registrato la partecipazione di moltissimi bambini che hanno fatto foto e video e hanno ricevuto in dono dolci e caramelle. «Siamo molto contenti – ha dichiarato Alessandro Torluccio, direttore di Confesercenti – perché questo abbinamento tra la nostra tradizione e un nuovo modo di promuovere il turismo creerà un circolo virtuoso per le imprese di Verona, valorizzando il nostro passato e allo stesso tempo proiettandoci verso il futuro».

Nel percorso seguito dalla classica “processione” formata dagli zampognari, i bambini con le candele, santa Lucia, Gastaldo e l’asinello, erano previsti appositi totem informativi in cui i turisti, spesso ignari di quanto stava succedendo, hanno potuto conoscere la storia della Santa contestualizzando al meglio l’evento concluso sotto la grande stella cometa di piazza Bra. Tra gli altri, è intervenuto anche il presidente di Confesercenti, Paolo Bissoli, per il quale «eventi come questo, se sono organizzati bene, servono a coinvolgere maggiormente i turisti, coniugando una nuovo sistema esperienziale di intendere il turismo facendoli sentire protagonisti attivi della nostra città».

All’evento erano presenti per il Comune di Verona, gli assessori Nicolò Zavarise e Edi Maria Neri, il presidente della prima circoscrizione Giuliano Occhipinti, Bissoli Paolo e Alessandro Torluccio di Confesercenti Verona. Promotore dell'evento proprio l'assessore al Commercio Nicolò Zavarise, che ha detto: «Aver creduto nel valorizzare la tradizione di Santa Lucia e l'identità della nostra città, riuscendo a realizzare l'evento è stato un grande orgoglio! Questo è stato solo un primo appuntamento che nei prossimi anni sarà sempre più sviluppato e incrementato, per far conoscere e mantenere viva la memoria delle nostre realtà storiche e tradizionali in un giorno che sarà sempre magico per famiglie e piccini».

Per l’occasione sono state implementate le misure di safety e security trattandosi di un evento che vedeva la presenza di bambini e famiglie, infatti sono stati impiegati 12 addetti alla sicurezza in divisa e altri 4 in borghese per il controllo dell’area. Erano presenti anche le telecamere della Rai, della trasmissione La Vita in Diretta, che hanno seguito l'evento e verrà proposto nei prossimi giorni sulla rete nazionale. Come detto dall’assessore alle attività economiche Nicolò Zavarise, «questo è l’anno zero, siamo già al lavoro per creare la cittadella di Santa Lucia che vedrà la collaborazione di molti partner per portare la tradizione quale volano turistico».