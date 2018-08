Santa Lucia avrà la sua area cani: "I residenti la chiedevano da anni"

Anche il quartiere Santa Lucia avrà la sua area cani. Mille metri quadrati lungo la pista ciclabile sul sedime storico della vecchia ferrovia, in via Torricelli. I lavori, iniziati nei giorni scorsi con la bonifica del verde, termineranno entro settembre. Nell’arco di un mese verrà recintata tutta l’area, saranno messe a dimora alcune piante e installata una fontana per l’acqua. L’intervento avrà un costo complessivo di 10 mila euro.

Giovedì mattina l’assessore al Decentramento Marco Padovani si è recato in sopralluogo nell’area dove verrà realizzato il parco dedicato ai cani, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Erano presenti anche il presidente della quarta Circoscrizione Carlo Badalini e i consiglieri circoscrizionali Alberto Padovani e Barbara Guadagnini.

“Da diversi anni i residenti e i frequentatori della zona chiedevano di avere un luogo dove poter portare i loro amici a quattro zampe – spiega Padovani -, ora, nell’arco di un mese, potranno usufruire di questo importante spazio. Ringrazio la Circoscrizione quarta per la collaborazione e il consigliere comunale incaricato alla Tutela animale Laura Bocchi per aver contribuito alla realizzazione dell’area”.