Santa Barbara, i vigili del fuoco veronesi celebrano la loro patrona

Sono cominciate ieri mattina, 3 dicembre, e sono continuate oggi, giorno di Santa Barbara, le celebrazioni dei vigili del fuoco veronesi per la loro santa patrona.

Ieri, i pompieri hanno ricordato i loro colleghi deceduti in servizio, deponendo fiori ai piedi del monumento del parco San Giacomo.

Oggi, la cerimonia è stata doppia. Quella civile è iniziata alle 9 nella sede centrale di via Polveriera Vecchia. Il prefetto Salvatore Mulas ha deposto una corona d'alloro sempre in ricordo dei vigili del fuoco caduti in servizio. Alle 10.30 nella basilica di Santa Teresa del Bambino Gesù si è tenuto la cerimonia religiosa con la santa messa officiata da monsignor Roberto Campostrini. Alle 11.20 è intervenuto il direttore regionale dei vigili del fuoco veneti e a seguire sono state consegnate onorificenze e benemerenze ai pompieri che si sono maggiormente distinti.